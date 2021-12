500.000 Euro für die Rettung – plus Option: Uwe Rösler unterschreibt am Samstag bei Hannover 96

Röslers Mission beginnt offiziell am Montag, wenn das Spiel gegen den HSV mit Interimstrainer Christoph Dabrowski vorüber ist. Sein einziger Auftrag ist vorerst der Klassenerhalt mit 96. Den be­kä­me er gut entlohnt: Insgesamt würde eine gute halbe Million Euro herausspringen, die Rettungsprämie inklusive – erst in diesem Fall würde auch die Option auf Verlängerung greifen. Ausverhandelt bis ins letzte Detail ist der Vertrag noch nicht, aber die grundsätzliche Li­nie ist offenbar geklärt.

Ungewöhnlich war es schon, als sich die Trainerkandidaten am Donnerstag für das Finale um den Posten bei Hannover 96 in Position brachten. „Ich würde das sehr gerne machen“, sagte der eine, Uwe Rösler (53). Der andere, Daniel Thioune (47) sagte bei Sky im Fernsehen: „96 sucht einen neuen Trainer, ich suche eine neue Herausforderung, das sind nicht die schlechtesten Vo­raus­set­zun­gen.“ Am Freitag verhandelte 96 final mit Rösler, am Samstag soll der Vertrag un­ter­schrie­ben werden.

Der Spielplan von Hannover 96 in der Zweitliga-Saison 2021/22 in der Galerie - vom 1. bis zum 34. Spieltag. ©

Der Spielplan von Hannover 96 in der Saison 2021/22 in der 2. Bundesliga

Rösler hatte es in seiner zweiten Fortuna-Saison ohne Kelly nicht leichter. 17 neue Spieler baute er ein und trainierte in der Vorbereitung zum Teil mit nur zehn Profis. Außerdem soll es Stress gegeben haben mit den Co-Trainern Axel Bellinghausen und Thomas Kleine, einem ehemaligen 96-Profi. Wegen der zuweilen autoritären Art und der hohen Erwartungen, die Rös­ler hatte.

Vorbehalte gab es durchaus, die hatte es auch bei seinem Ex-Job in Düsseldorf gegeben, den er von Januar 2020 bis Mai 2021 ausübte. Das galt aber nur für die Klubleitung um Klaus Allofs. In der Düsseldorfer Mannschaft war Rösler ge­schätzt – bei der Fortuna wünschte man ihn sich so­gar zurück.

Warum machte Rösler das Rennen? Thioune war durch seine kompetente, nahbare und sympathische Art in der Pole-Position ge­we­sen. Aber Rösler überholte ihn. „Am Ende muss er zur Mannschaft passen“, sagte Manager Marcus Mann, „er muss der völligen Überzeugung sein, mit der Mannschaft aus dem Ta­bel­len­kel­ler rauszukommen.“ Diesen Dreh bekam Rösler überzeugender hin.

Was macht eigentlich... Ex-96-Stürmer Mame Diouf? Gibt jetzt den Torwart!

Es kann so schlecht nicht gewesen sein: Rösler wurde in der Saison 2020/2021 Fünfter der 2. Liga. Der unerfahrene Nachfolger Christian Preußer rutschte mit ei­nem eher stärkeren Kader an den Rand der Abstiegszone.

Erfahren, geradeaus, zuverlässig, ehrgeizig, überzeugend – so wird Rösler beschrieben. Sein Stil ist „very British“. Schließlich stürmte der frühere DDR-Nationalspieler selbst unter anderem für Manchester City (153 Spiele, 50 Tore). „Uwe“ besitzt bei City bis heute Legendenstatus. Trainer war er in Wigan und bei Leeds United und rettete Molde in Norwegen vor dem Abstieg. Mission Rettung? Kann Rösler offenbar.