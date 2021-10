"Werde nie die Ruhe verlieren": Trainer-Versprechen an 96-Stürmer Weydandt

Für den Fan ist Weydandt also das Gesicht bei 96, obwohl er seit vielen Monaten außer Form ist. „Es gibt schon eine große Identifikation mit ihm, und das macht es für ihn ja auch nicht leichter“, vermutet Zimmermann. Der Fußballlehrer, der Weydandt in Egestorf zum Regionalligastürmer machte und schließlich dessen Märchengeschichte aus der Kreis- in die Bundesliga mitschrieb, lässt Weydandt nicht fallen.

Zimmermann gibt ein menschliches Versprechen ab: „Eins ist klar: Ich werde bei Henne nie die Ruhe verlieren und ihm jede Unterstützung geben, die er braucht.“ Diese Formulierung ist ungewöhnlich im Profigeschäft. Die Bindung zwischen Trainer und Stürmer ist seit eh und je eng. Aber nicht so eng, dass nicht auch Zimmermann erkannt hat, dass sich Weydandt am kritischen Knackpunkt seiner Karriere befindet.

Sechs Bundesligatore und 13 Zweitligatore in drei Saisons, dazu Treffer im Derby. Nicht übel für einen, der nie ein Nachwuchsleistungszentrum von innen gesehen hat. Aber nun ist Lukas Hinterseer im Sturm gesetzt, ein ähnlicher Typ, der neben einer ähnlichen Wucht technisch besser ausgebildet ist. Immerhin hat Weydandt schon einen Treffer erzielt in dieser Saison, Hinterseer noch keinen.

Zimmermann und die Knotenfrage

Weydandt ist nur Joker, wenn überhaupt. Zweimal spielte er von Beginn an – es waren die schlechtesten 96-Spiele beim 0:2 in Dresden und 0:4 in Darmstadt. Beim Stand von 0:0 in Nürnberg und in Überzahl brachte Zimmermann ihn gar nicht – auch der Fußballlehrer weiß, wann sein Lieblingsschüler der Mannschaft helfen kann und wann nicht. Weydandt hat viel mit sich selbst zu tun, gab auch zu, zuweilen zu viel nachzudenken über seine Situation. Nicht einmal der Jokersiegtreffer gegen Heidenheim half ihm aus der Krise.

Zimmermann stolpert über die Frage, warum den Knoten mit diesem wuchtigen 1:0 nicht geplatzt sei bei Weydandt. „Manchmal klappt es, manchmal nicht“, erklärt der Trainer. „Ich habe es ganz selten erlebt, dass so ein Knoten platzt. Man muss immer ein bisschen ziehen, ein bisschen zerren und so langsam geht er auseinander, der Knoten. Auseinanderreißen? Das klappt selten.“ Der Trainer versucht’s nicht mit Gewalt, sondern mit Gefühl – wie ein Papa, der seinem Sohn hilft, einen verknoteten Schnürsenkel am Schuh aufzufädeln.