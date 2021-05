"Mischen jetzt viele mit": 96-Boss Kind bei Wunschkandidat Baumgart nicht sicher

96 ist gerade auf vielen Spielfeldern unterwegs. Dabei ist die Partie am Freitag gegen Darmstadt in der HDI-Arena für die Zukunft noch am unbedeutendsten. Deutlich wichtiger sind andere Entscheidungen - allen voran natürlich die über den künftigen Trainer.

Bei Wunschkandidat Steffen Baumgart ist der Optimismus einer zurückhaltenden Einschätzung gewichen. „Neutral“ beurteilt 96-Chef Martin Kind die Chance, den Noch-Paderborn-Trainer nach Hannover zu locken. „Es mischen jetzt viele Vereine mit“, Baumgart habe laut Kind die Wahl: Der 49-Jährige ist Kandidat bei zwei Bundesligisten und drei Zweitligisten. „Er will die Gespräche mit den anderen Klubs noch führen“, sagt Kind. „Ich bin entspannt. Wir bleiben in Kontakt, er will sich nach dem Wochenende melden.“ Zusage oder Absage - 96 wartet auf das Signal von Baumgart.