"Abläufe deutlich besser": 96-Trainer Zimmermann sieht "guten Test" gegen Paderborn

96-Trainer Jan Zimmermann hat am Samstag aber insgesamt einen "guten Test" gesehen. "Von der Leidenschaft und der Intensität her war es ein Schritt nach vorne", resümierte der Coach nach der Partie. Die Roten sind gut ins Spiel gekommen, Florent Muslija sorgte mit seinem verwandelten Elfmeter früh für das 1:0.

Klare Schwächen

"Unsere Abläufe haben deutlich besser funktioniert. Über weite Strecken haben wir das Spiel bestimmt und in die Richtung gelenkt, in der wir es haben wollten", so Zimmermann.

"Spielen es nicht gut zu Ende"

Aber Schwächen waren doch unübersehbar. "Wir hatten noch Abstimmungsprobleme", weiß auch der 96-Trainer. Unzufrieden war es besonders mit dem Spiel nach vorne: "Wir hatten einige Situationen, in der wir mehr draus hätten machen können, aber wir spielen es nicht gut zu Ende."

Nicht gut gemacht hat es rund eine Viertelstunde vor dem Ende auch Tim Walbrecht. Der eingewechselte Youngster verdribbelte sich im Angriff und leitete so den Gegenstoß zum Paderborner Ausgleich ein. Von Zimmermann gab es danach aufbauende Worte: "Ich habe ihm gesagt, dass er jetzt nicht die Nerven verlieren soll. Fehler haben andere auch gemacht heute.“

Leistungsgerechtes Ergebnis

Im Großen und Ganzen geht das Unentschieden gegen die Paderborner in Ordnung. Viel Arbeit bis zum Ligastart (24. Juli) gegen Werder bleibt trotzdem, aber noch ist ja etwas Zeit.