96-Training am Dienstag: Marvin Ducksch muss abbrechen, Emil Hansson liegt flach

Nach dem 2:1-Sieg gegen Holstein Kiel ist das Training bei Hannover 96 in dieser Woche intensiv. Am Montag der Leistungstest und eine Doppeleinheit, am Dienstag eine Vormittagseinheit, die auf viele Zweikämpfe und Torabschlüsse ausgelegt war. Die Profis maßen sich im Vier-gegen-vier.

Aufgepasst: Ab sofort bekommt Ihr Tickets für unser #Testspiel beim @TSVHavelse1912 am morgigen Mittwoch um 18.30 Uhr in unseren beiden #H96 -Fanshops (Preis: 5 Euro)! 🤗 #NiemalsAllein ⚫️⚪️💚 pic.twitter.com/Cb1prbAZ4u

Emil Hansson war am Dienstag nicht dabei. Der norwegisch-schwedische Offensivmann fehlte krankheitsbedingt, wie die Roten auf Twitter vermeldeten. Das bedeutet, dass der Neuzugang von Feyenoord Rotterdam im Test gegen den TSV Havelse fehlen wird. Gleiches gilt für Josip Elez, der ebenfalls noch nicht dabei war. Eine konkrete Diagnose zu seiner Verletzung soll es im Laufe des Dienstags geben. Der 25-Jährige war am Montag in der zweiten Einheit des Tages von Marvin Bakalorz unglücklich am Fuß getroffen worden.