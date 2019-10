Hannover 96 trainiert das Umschaltspiel - Bakalorz und Aogo fehlen weiterhin

96-Trainer Mirko Slomka bat seine Profis am Dienstagvormittag zum Training. Wie schon in der vergangenen Woche wurde an den offensiven Abläufen gefeilt. Im Vordergrund stand dabei vor allem das Umschaltspiel. Slomka will, dass seine Mannschaft nach Ballgewinn blitzschnell nach vorne dringt und sich Torchancen erarbeitet. Der Trainer fungierte dabei als Ampelmännchen und zeigte seiner Mannschaft an, wann das Tempo erhöht werden soll.