Bilder vom 96-Training: Hier brillieren nicht nur die Profis 

Top-Stimmung im 96-Training am Donnerstag. Die Mannschaft wirkt gelöst, die Länderspielreisenden waren fast alle wieder dabei. Jaka Bijol (Slowenien) und Florent Muslija (Kosova) fehlten noch nach ihren Länderspielreisen. Vor allem Haraguchi drehte im Training auf. In der A-Elf bildeten Haraguchi (links) und Maina (rechts) die Flügelzange - ähnlich wie im Derby gegen Braunschweig (4:1).

Nach dem Training lachten beide in die Kamera. Dabei fiel auf: Maina glänzt nicht nur mit Leistung, sondern auch an den Ohrläppchen. Zwei Silberstecker brillieren an seinen Ohren.