Hübers und Hult fehlen noch immer: So lief das Training von Hannover 96

Für die Profis von Hannover 96 stand am Mittwoch eine weitere Trainingseinheit auf dem Programm. Innenverteidiger Timo Hübers und Niklas Hult suchte man dabei vergeblich auf dem Trainingsplatz, die beiden Verteidiger sind nach wie vor angeschlagen.

Anzeige

Hübers hatte sich bei der deutlichen Niederlage in Fürth eine Prellung mit Bluterguss oberhalb des rechten Knies zugezogen, ein Einsatz am Samstag gegen Aue ist weiter fraglich. Am Donnerstag soll der Abwehrchef wohl wieder ins Teamtraining einsteigen. Hult fehlte mit einer Oberschenkelverletzung bereits gegen Fürth und ist bis jetzt noch nicht wieder ins Training eingestiegen. Auch bei ihm ist ein Einsatz am Wochenende noch fraglich.