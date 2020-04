Alle auf Abstand: Wie 96 dennoch wieder in Wettkampfform kommen will

Auf dem raspelkurzen Rasen lässt sich kaum etwas verstecken. Trotzdem sah es am Gründonnerstag ein wenig danach aus, als suche 96 nach Eiern auf dem Platz in der HDI-Arena.

Klappmesser, Vierfüßlerstand – stärkt die Muskeln. Passübungen, Ballan- und -mitnahme, Flankenbälle, Torschüsse aus der Distanz – verbessert das Ballgefühl. Naturgemäß lässt momentan bei allen Profis die Zweikampfstärke nach. So kommt 96 jedenfalls nicht in Wettkampfform. Die Trainingsmöglichkeiten seien wegen der Anti-Kontakt-Auflagen überschaubar, erklärte Kenan Kocak, aber er wolle sich nicht beklagen.

Mit 300 Leuten in der HDI-Arena: 96-Geisterspiele schon im Mai werden realistischer

Nach dem freien Karfreitag wird Kocak im Laufe der kommenden Woche das Programm steigern. 96 arbeitet an Spritzigkeit, an Richtungs- und Tempowechseln. Wenn die Liga im Mai wieder loslegen soll – nach neuesten Meldungen am zweiten Maiwochenende – bräuchten die Mannschaften Vorlauf.

„Zwei, drei Wochen“, so rechnet HSV-Trainer Dieter Hecking, müssten die Teams wieder in Spielformen und größeren Gruppen trainieren können. Wann die Erlaubnis dazu kommt, ist noch nicht absehbar.