Hübers wieder im 96-Training, aber nun gibt es neue Sorgen um Hult und Esser

96 wird wohl wie beim 1:0 in Hamburg mit Marcel Franke und Baris Basdas in der Innenverteidigung starten, eventuell rutscht der zuletzt gesperrte Simon Falette noch rein. Hübers „war jetzt vier Wochen weg“, sagt Kocak. „Da muss man die Kirche auch im Dorf lassen.“

Vier Wochen lang musste Timo Hübers nach seiner im Test gegen Wolfsburg erlittenen Stauchung im Knie zusehen, am Donnerstag trainierte er immerhin wieder mit der Mannschaft. Drei Trainingstage hätte Trainer Kenan Kocak noch, um den Abwehrchef fit zu bekommen fürs Spiel am Samstag in Heidenheim. Die Zeit ist zu knapp. Wohl zu knapp.

Diagnose steht noch aus

So weit die guten Nachrichten. Denn am Donnerstag musste ausgerechnet Niklas Hult die Einheit abbrechen. Der Linksverteidiger, der konstanteste 96-Spieler in dieser Saison, humpelte nach nur 45 Minuten mit Oberschenkelproblemen vom Platz. Eine genaue Diagnose steht noch aus.

Sollte er in Heidenheim wie Hübers und Linton Maina (Knieprobleme) passen müssen, wäre das eine weitere Schreckensnachricht. Sein Ersatz wäre dann wohl Philipp Ochs.

Gar nicht erst dabei am Donnerstag war der beim 1:0 in Hamburg so starke Michael Esser, den Leistenprobleme plagen. Seine Pause soll allerdings nur eine reine Vorsichtsmaßnahme gewesen sein. Sein Einsatz in Heidenheim ist nicht gefährdet.