"Ernie" zieht erneut blank: Nackte Tatsachen für 96 zum Auftakt der Trainingswoche

Zum Auftakt gab es direkt mal nackte Tatsachen: Vor der ersten Einheit des Quasi-Trainingslagers von Hannover 96 - Mannschaft und Staff haben sich am Sonntagabend zur verpflichtenden Quarantäne vor dem ersten Pflichtspiel nach der Corona-Zwangspause in Osnabrück ins Coutyard zurückgezogen - zog der bekannte Exhibitionist Ernst-Wilhelm W. in aller Öffentlichkeit erneut blank.

"Ernie", der seit mehr als 40 Jahren in Deutschland immer wieder flitzt, stand mit freiem Oberkörper vor der Mehrkampfanlage. Als Coach Kenan Kocak kam. Dann zog er komplett blank.