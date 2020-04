Ball liegt meist weit weg: 96-Trainer Kocak lässt Guidetti & Co. laufen, laufen, laufen

Mit der Vertagung der Mitglieder-Konferenz vom nächsten Freitag auf den 23. April will die DFL Zeit gewinnen – und wartet auf Anweisungen aus der Politik. Der Profifußball tastet sich nur langsam heran an den Ernstfall, der Mitte Mai wieder beginnen soll. Damit rechnen die Klubs mittlerweile – aber wann kann der Ernstfall trainiert werden?

Es ist die entscheidende Frage in dieser Zwischenzeit. Werden die Verordnungen auch für den Profifußball bald gelockert? Oder muss es beim kontaktlosen Kleingruppentraining bleiben? Danach sieht es vorerst aus.

Hannover 96: Was läuft da mit Linton Maina und Gladbach?

Es beginnt bei Hannover 96 erst mal der Geburtstagshattrick. Am Mittwoch wird John Guidetti 28 Jahre alt, am Donnerstag wird Torwart Michael Ratajczak 38, Philipp Ochs feiert am Freitag seinen 23. Geburtstag. Gibt’s Konfetti für Guidetti? Bei der aktuellen Gruppeneinteilung scheint zunächst einmal Zurückhaltung angesagt.

96-Trainer Kenan Kocak trat am Dienstag ein wenig mehr aufs Pe­dal. Er zog die angekündigte Steigerung im Training durch. Die Spieler, nach wie vor in kleinen Gruppen, unter Ausschluss der Öffentlichkeit und weitestgehend getrennt im Stadion unterwegs, bekamen den Ball meistens nur aus der Ferne zu sehen.