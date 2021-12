96-Training: Franke kassiert Tritt ohne Schienbeinschoner, Beier und Hansen setzen aus

Der Kapitän hatte bei klirrender Kälte in kurzer Hose gespielt, die Trittspur am linken Schienbein war deutlich zu sehen. Trainer Christoph Dabrowski stellt es den Profis frei, ob sie Schienbeinschoner tragen. Die Spieler sollen das tun, wo­mit sie sich wohlfühlen“, sagte er. Da­brows­ki war als Spieler schon hart im Nehmen ge­we­sen.

Pflicht sind die Schienbeinschützer beim Fußball nur im Spiel. Dem 96-Kapitän Marcel Franke hätten sie am Mittwoch geholfen. Ein Tritt vors Schienbein tat so weh, dass Franke behandelt werden und das Training kurz vor Schluss beenden musste.

Nach dem Training zog dann auch Dabrowski den warmen Trainingsmantel über. Bei drei Grad plus hatte er die Einheit im dünnen Traningsjäckchen gecoacht. Der Mantel, meinte er, habe etwas „Michellinmännchenmäßiges“. „Aber jetzt gehe ich warm duschen“, sagte der Trainer.

Beier plagt Infekt, Hansen, Kerk und Hult setzen aus

Maximilian Beier fehlte am Mittwoch den zweiten Tag in Folge wegen eines „Infekts“, erklärte 96. Der Einsatz am Samstag in Ingolstadt ist nicht sicher. Bitter: Der schnelle Beier gehörte beim 1:0 gegen Hamburg zu den stärksten 96ern.

Nach dem Hamburg-Spiel klagte Torwart Martin Hansen über eine Blessur am Arm. Hansen war in der Partie nach einem Zusammenprall im Strafraum behandelt worden. Am Mittwoch fehlte der Torwart, wird allerdings am Donnerstag zurück erwartet. Dafür durfte beim Aufwärmwettkampf am Tor jeder Profi mal in die Kiste.

Sebastian Kerk und Niklas Hult fehlten ebenfalls. Sie wurden geschont. Ab Donnerstag bereitet sich 96 nur noch geheim auf das Ingolstadt-Spiel vor.