Viel Qualität, wenig Automatismen: Wie schnell baut Kocak eine stabile 96-Erfolgself?

Damit bekommt Kocak die lang ersehnte Chance, seine Mannschaft einzuspielen und Automatismen einzuüben. „Wir brauchen noch Zeit“, wirbt der Coach dabei zwar um Geduld. Aber eigentlich hat er die Zeit nicht mehr. Nachdem frühzeitig feststand, dass 96 in der 2. Bundesliga bleiben wird, vergingen viele Wochen, bis sich der Transferstau auflöste. Kocaks Wunsch, die Mannschaft im Trainingslager in Österreich einspielen zu können, wurde nicht erfüllt. Seinen Ärger darüber hat er des Öfteren Luft gemacht.

Das dürfte ein besonderer Tag werden für Trainer von Hannover 96. Erstmals kann Kenan Kocak intensiv mit allen neuen Spielern trainieren. Am Montag fuhr die Stammelf des Paderborn-Spiels Rad, am Dienstag stählten die Profis ihre Körper bei Kraft- und sonstigen Übungen. Am Mittwoch geht’s wieder auf den Platz – mit den zuletzt verpflichteten und verreisten Simon Falitte und Jaka Bijol.

Intern hatte er bei 96-Chef Martin Kind und Sportdirektor Gerhard Zuber die Bitte hinterlegt, dass die Mannschaft so schnell wie möglich zusammengestellt wird. So war Falette schon seit Monaten Kocaks Wunschspieler für die Abwehr. Der Vertrag wurde aber erst am letztmöglichen Transfertag perfekt ge­macht. Wie sehr der Trainer den 28-Jährigen schätzt, lässt sich daran erkennen, dass er ihn nach drei Tagen bei 96 in die Startelf stellte. Dabei wird es auch bleiben, wenn Kocak jetzt seine erste Elf einspielt.

Hult hat sich hinten links festgespielt

Diese Spieler gehören auch dazu: Torwart Michael Esser ist gesetzt, trotz kleinerer Unsicherheiten nach Rückpässen zuletzt in Paderborn. Vielleicht war er überrascht darüber. Rückwärtsspiel gehört ja nicht zum Matchplan.

Als Linksverteidiger hat sich Niklas Hult festgespielt. Der Schwede macht defensiv meist alles richtig, auch wenn der 30-Jährige beim Siegtor der Paderborner hätte besser zupacken können. Vielleicht hat er auf die Hilfe des hinter ihm im Nichts stehenden Falette gebaut, die aber ausblieb.

Die Innenverteidigung ist bei 96 mit Timo Hübers und Falette überdurchschnittlich stark besetzt. Wenn sie sich eingespielt und abgestimmt haben, dürfte die Abwehrzentrale ein Prunkstück des Teams werden.

Rechts hinten ist die Situation offen

Offen jedoch, wer sich rechts hinten durchsetzen kann. Kevin Schindler war in Paderborn ein Ausfall, im Derby zuvor ein Antreiber. Sei Muroya löste Schindler in Paderborn ab. Der japanische Nationalspieler könnte nach der Eingewöhnungsphase den Job bekommen.

Im Mittelfeld gesetzt sind Dominik Kaiser als Kapitän und Bijol. Der Slowene spielt zwar nicht so aggressiv wie der nach Stuttgart verkaufte Waldemar Anton. Er garantiert mit seinen sicheren Pässen aber ein geordnetes Aufbauspiel. Genki Haraguchi auf der für ihn alternativlosen zentral-offensiven Position, Bijol defensiv, Kaiser rechts und Linton Maina links – so könnte die Mittelfeldraute besetzt sein. Mike Frantz droht die Bank.