Einsatz in Darmstadt fraglich: Patrick Twumasi verletzt sich im 96-Training am Knie

Patrick Twumasi, der beim 4:0-Sieg gegen den SV Sandhausen noch als Doppeltorschütze glänzte, hat beim Vormittagstraining am Mittwoch eine Bänderdehnung im Knie erlitten und musste zum MRT. "Nichts Schwerwiegendes", sagt Trainer Kenan Kocak. Aber er kann auch am Donnerstag nicht trainieren. Ein Einsatz in Darmstadt ist fraglich.

Anzeige

Kingsley Schindler hat "im Rücken etwas gespürt, wir haben ihn sicherheitshalber rausgenommen". Kocak meint, er könne am Donnerstag wieder trainieren. Jaka Bijol und Valmir Sulejmani sind mit dem Reha-Trainer gelaufen und werden am Donnerstag im Training erwartet. "Wir gehen davon aus, dass es bis morgen reicht", sagt Kocak.