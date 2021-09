"Nett bringt uns nicht weiter": 96-Coach Zimmermann zählt Weydandt an

Im Prinzip hatte Hendrik Weydandt nichts falsch gemacht. Und dennoch: Es gab Krach im Training bei Hannover 96: Trainer Jan Zimmermann zählte den Stürmer vor versammelter Mannschaft aus über 20 Metern Entfernung laut an. Weydandt traf die Ansage hart, er wirkte angeschossen. Tom Trybull klopfte ihm aufmunternd auf die Schulter. Es sei kein „großes Ding gewesen“, sagte Zimmermann nachher. Aber dennoch groß genug, um es an Ort und Stelle zu klären, ausgerechnet mit dem Spieler, den Zimmermann in Egestorf gefördert und letztlich zum Profi gemacht hatte.

Die Beziehung zwischen Weydandt und Zimmermann lässt sich als Freundschaft bezeichnen. Umso bezeichnender, dass die beiden sich derart in die Wolle kriegten. Weydandt hadert ohnehin gerade mit seiner Form. Aber warum dann dieser Ärger?