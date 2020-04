Montag soll's wieder losgehen: Aber wo und wie kann und darf 96 überhaupt trainieren?

Die Zeit in der Quarantäne ist vorüber, Joggen um den Maschsee ist möglich. Am Montag würde Hannover 96 gern den Trainingsbetrieb wieder aufnehmen. Aber in welcher Form und wo ist das überhaupt möglich? Gerhard Zuber, der Sportliche Leiter, prüft zurzeit alle Voraussetzungen.