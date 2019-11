Nach Tritt von Muslija: Marvin Ducksch muss 96-Training vorzeitig beenden

Kenan Kocak geht die Aufgabe bei Hannover 96 voller Energie an - und fordert von seinen Spielern ebenfalls "volle Pulle". Für Dienstag sieht der Trainingsplan der Roten gleich zwei Einheiten vor, was aber nicht heißt, dass es dabei lediglich mit halber Kraft zur Sache geht. In der Vormittagseinheit ließ der neue 96-Coach seine Mannschaft abermals knapp zwei Stunden schwitzen.

Stendera und Maina drehen Runden

Nicht auf dem Feld stand Innenverteidiger Felipe. Nachdem Miiko Albornoz nach seiner Länderspielreise schon am Montag wieder mittrainiert hatte, zog Florent Muslija am Dienstag nach. Marc Stendera und Linton Maina drehten lediglich ihre Runden um den Platz, Dennis Aogo trainierte integrativ.