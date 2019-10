Rückkehr zur Normalität: Mirko Slomka gibt bei Hannover 96 wieder den Ton an

Das Vormittagstraining von Hannover 96 am Mittwoch - übrigens die letzte öffentliche Einheit in dieser Woche - stand gewissermaßen im Zeichen der Rückkehr zur Normalität. Nach einem turbulenten Dienstag mit vielen Spekulationen, in dessen Verlauf die Entscheidung fiel, dass Mirko Slomka die Roten auch am Samstag (13 Uhr) im Auswärtsspiel bei Dynamo Dresden coachen wird, ging es an der HDI-Arena nun deutlich ruhiger zu.

Slomka wieder lautstark

Allerdings nicht auf dem Trainingsplatz: Nachdem Slomka die Einheit am Vortag noch sehr still verfolgt hatte, gab er in der 90-minütigen Einheit wieder lautstark Kommandos. Der 52-Jährige unterbrach Abläufe, positionierte seine Spieler, lobte Abschlüsse. Eben solche sowie das richtige Umschaltspiel standen auf dem Programm.