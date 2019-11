Ballertraining bei 96: Spieler üben Flanken und Abschlüsse - mit mäßigem Erfolg

Vor dem Spiel am Samstag (13 Uhr) beim FC St. Pauli standen bei den Profis von Hannover 96 am Mittwoch Flanken mit abschließendem Torabschluss auf dem Programm. Der Erfolg war wie in den vergangenen Spielen allerdings mäßig. Nach 60 Minuten beendete Kenan Kocak die Einheit.