Jannik Dehm legt im 96-Training hinten rechts los: "Wird schnell eine Alternative sein"

Ein bisschen wie Kai aus der Kiste hat Hannover 96 am Montagnachmittag Jannik Dehm als Neuzugang vermeldet. Weil der Vertrag des 25-Jährigen in Kiel ausgelaufen ist, ist er ablösefrei zu den Roten gewechselt. Auf dem neuen Mannschaftsfoto fehlt er, doch am Dienstag hat er auf der Mehrkampfanlage erstmals mit den neuen Kollegen trainiert.

„Mal gucken, wie schnell wir ihn auf 80 Prozent bekommen, das würde auch schon weiterhelfen“, sagt Zimmermann über den Neuen mit der Rückennummer 25. „Er macht einen stabilen Eindruck und wird schnell eine Alternative sein.“