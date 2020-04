Weiter körperlos: Hannover 96 kriegt die Lizenz zur Grätsche in Aussicht gestellt

Hendrik Weydandt macht morgen Frühsport, Sebastian Jung bastelt, Matthias Ostrzolek gibt Ernährungstipps und Florent Muslija gibt Unterricht in der Ballschule. Die vier Profis von Hannover 96 haben beim digitalen „Familien- und Kindertag“ ein Herz für den Nachwuchs gezeigt. Zweifellos sinnvoll. Man könnte auf die Idee kommen, die Spieler seien nicht ausgelastet. Am Dienstag war der zwölfte Trainingstag seit Wiederbeginn der Einheiten am 6. April. Weiterhin teilt die Mannschaft sich in Schichtdienste auf und hält Abstand.

Den 9. Mai im Hinterkopf

„Wir trainieren noch immer in kleinen Gruppen ohne Zweikampf“, erklärte Sportdirektor Gerhard Zuber. Geht 96 körperlos in die Geisterspiele? Am 9. Mai soll es schon weitergehen, dieses Datum stellte die Politik am Montag in Aussicht.

Einen Wettbewerbsvorsprung arbeitete Fortuna Düsseldorf am Montag heraus. Die Düsseldorfer starteten mit Gammeleck (6 gegen 2) in der Achtergruppe und spielten anschließend Spielformen auf Tore. Dabei hatten sich die Klubs auf ein kontaktloses Training geeinigt, um für alle Teams dieselben Voraussetzungen zu schaffen.