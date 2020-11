Auf dem Rad und in Laufschuhen: Tag 1 nach dem Fürth-Schock bei Hannover 96

Nicht nur den Fans von Hannover 96 wird das 1:4 in Fürth noch in den Knochen stecken, auch die Profis dürften noch an der doch recht dürftigen Vorstellung samt ernüchterndem Ergebnis zu knabbern haben. Diesen Spieltag schnell aus den Knochen zu schütteln, steht bei den Roten am Montag vermutlich ganz oben auf der To-do-Liste.

Um 8 Uhr haben sich Kenan Kocak und seine Spieler am Stadion getroffen, zunächst um sich ein weiteres Mal auf das Corona-Virus testen zu lassen.