Trainingseinheit an der Schippe: 96-Profis räumen Platz selbst frei - Kocak angesäuert

Es war das große Fragezeichen vor dem ersten Trainingstag von Hannover 96 in dieser Woche: Wie sieht es nach dem Schneetreiben der letzten Tage mit der Bespielbarkeit der Plätze aus? Selbst ist der Mann, oder vielmehr die Männer, dachte sich 96-Trainer Kenan Kocak - und schickte seine Spieler an der Mehrkampfanlage am Stadion zum Schneeschippen, ehe sie die Arbeit mit dem Ball aufnehmen durften.

"Eigentlich war besprochen, dass beide Plätze geräumt werden"

Der obere Platz an der MKA, der schon tags zuvor weitestgehend freigeräumt worden war, erwies sich als zu matschig. "Das wäre ein Gesundheitsrisiko gewesen", sagte Kocak. Er und sein Team entschieden sich kurzerhand dafür, den unteren Platz in Eigenarbeit zu räumen - was entgegen vorheriger Absprachen noch nicht gemacht worden war. "Eigentlich war besprochen, dass beide Plätze fertig gemacht werden", meinte Kocak angesäuert. "Inhaltlich haben wir einen Trainingstag verloren."