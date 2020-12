"Wird ganz eng": 96-Stürmer Weydandt gegen Sandhausen wohl nur Zuschauer

Das erste Spiel des neuen Jahres wird aller Voraussicht nach ohne Hendrik Weydandt über die Bühne gehen. Wenn Hannover 96 am Sonntag (13.30 Uhr, HDI-Arena) gegen den SV Sandhausen an einem Auftakt nach Maß in 2021 arbeitet, wird der Stoßstürmer wohl fehlen. Das Mannschaftstraining an Silvester verpasste der 25-Jährige, er drehte lediglich 20 Minuten lang seine Runden auf der Mehrkampfanlage.

"Er hat in dieser Woche sehr wenig trainiert, es wird ganz eng", sagte Trainer Kenan Kocak. Zu schaffen macht Weydandt weiterhin eine verhärtete Wade, ein Platz im Spieltagskader erscheint immer unrealistischer. Erste Alternative an vorderster Front dürfte Eigengewächs Valmir Sulejmani sein, der im Pokal gegen Bremen links im Mittelfeld auflief, im Trainingsspiel jedoch eine Reihe weiter vorn - seinem "natürlichen" Habitat auf dem grünen Rasen - zu überzeugen wusste.