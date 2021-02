Bereit für Paderborn: Hult, Hübers und Haraguchi zurück im 96-Mannschaftstraining

Beim großen Schneeschippen am Dienstag haben sie gefehlt: Genki Haraguchi, Timo Hübers und Niklas Hult haben die erste Trainingseinheit nach dem Derbysieg in Braunschweig verpasst. "Sie sind alle angeschlagen", erläuterte Trainer Kenan Kocak. Leichte muskuläre Wehwehchen, nichts Dramatisches.

Bei der Einheit am Mittwoch auf der Mehrkampfanlage hat das für Hannover 96 so wichtige Trio auch schon wieder mit voller Intensität mitgemischt. Kein neue Baustelle also für Kocak mit Blick auf die Partie am Freitagabend (18.30 Uhr) gegen den offensivstarken SC Paderborn.