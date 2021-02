Twumasi zurück im 96-Training - Ducksch und Weydandt werden weiter intensiv behandelt

Der Flügelspieler, der sich beim Derbysieg in Braunschweig am 6. Februar verletzte, machte am Montag das Spielersatztraining der Roten komplett mit - und erzielte im Abschlussspiel direkt ein Tor. "Da müssen wir jetzt die Woche abwarten, wie er reagiert", sagte 96-Trainer Kenan Kocak nach der Einheit.

Ducksch zurück im Training, bei Weydandt wird abgewartet

Auch Marvin Ducksch, der keine Woche nach seinem diagnostizierten Muskelfaserriss in Düsseldorf schon wieder 30 Minuten spielte, trainierte ohne Probleme bei den Reservisten mit. Folgen einer Verletzung waren nicht erkennbar. Beim Training mit der ganzen Mannschaft am Dienstag ist er folglich wieder voll mit von der Partie.

Dennoch wird der Top-Torjäger der Roten weiter intensiv behandelt, wie 96 am Dienstagvormittag mitteilte. Das Gleiche gilt für Hendrik Weydandt, der nach Belastungsbeschwerden an der Wade zunächst mit lockerem Lauftraining beginnt. Während Ducksch am Samstag (13 Uhr) gegen Greuther Fürth also wieder eine Option für die Startelf sein dürfte, steht hinter Weydandt weiter ein Fragezeichen.