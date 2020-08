Die große Konditionsshow: Kenan Kocak lässt 96-Profis für den Aufstieg leiden

Fußballprofi, für viele ein Traum von einem Job. Die Profis von Hannover 96 dürften gut geschlafen gehaben. Trainer Kenan Kocak ließ die Spieler bis zum Umfallen schuften – und zwar im Wortsinn. Das erste Training am Vormittag: ein Parcours der Leiden. Kraftzirkel, Laufstaffeln und Liegestütze zur Strafe. Am Nachmittag übten die Spieler Zweikämpfe. Da war der neue Stürmer Franck Evina schon nicht mehr dabei. Das frühere Bayern-Talent wurde nach dem ersten Training mit einem Rettungswagen in die Klinik gebracht – „völlig entkräftet“, wie 96 es formulierte.

An das Pensum müssen sich vor allem die Neuen gewöhnen. Die Konsequenz, mit der Kocak die Mannschaft umbaut, zeigt der Trainer ebenfalls auf dem Trainingsplatz. Fans durften dem Schauspiel wegen der Corona-Bestimmungen nicht folgen. Nur der 96-Aufsichtsrat und frühere Kapitän Bastian Hellberg sichtete als Ehrengast das Training.

Eine Übung anstrengender als die andere

Kocak bot Hellberg eine abwechslungsreiche Konditionsshow: Hantel-Jonglage, Medizinballbalancieren, Kraftschwünge am Seil, Tennisballwürfe, Leibchenrennen und Fußball-Formel-1 – eine Übung anstrengender als die andere, mit Strafübungen für die jeweiligen Verliererteams als Zugabe.

Für den aufwendigen Fußball, den Kocak in der 2. Liga spielen möchte, braucht die Mannschaft die konditionellen Grundlagen. 96 soll fitter sein als die Konkurrenz. 1:2 in Stuttgart, 0:3 in Hamburg, 0:2 gegen Bielefeld, 0:4 in Heidenheim – in der Hinrunde der vergangenen Saison rannte 96 den Aufstiegsfavoriten nur hinterher. Dem möchte Kocak diesmal vorbeugen.