Coach Kocak lässt die 96-Profis leiden: "Können uns das Wetter leider nicht aussuchen"

Nach zwei freien Tagen startete Hannover 96 am Dienstag in die zweite Woche der Vorbereitung – und wie! Kenan Kocak ließ seine Profis im Fitnesszirkel bei 30 Grad richtig leiden. Der Trainer knüppelhart: „Das war natürlich ein brutales Wetter. Für die Jungs ist das eine enorm hohe Belastung, aber wir können uns das Wetter leider nicht aussuchen.“

Hitze schon am Vormittag, dazu der fiese Fitnesszirkel. Mit Medizinbällen, „Battle-Ropes“ (unterschiedlich schweren Seilen, die geschwungen werden) und mehreren Übungen mit dem eigenen Körpergewicht brachten Kocak und Co. die Profis an die Belastungsgrenze. 45 Minuten voller Einsatz mit kurzen Pausen. Danach ging’s weiter mit Kurzpassübungen unter Zeitdruck und auf eine Vier-Kilometer-Joggingrunde. Und das war nur die erste Einheit des Tages...