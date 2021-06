Taktiktafel, Extraeinheit: So läuft Zimmermanns 96-Training

Jan Zimmermann zieht das Tempo an. Am dritten 96-Trainingstag schaltete sich der neue Coach richtig ein. Er analysierte auf dem Platz und gab Tipps und Lösungsvorschläge. Bei der Einheit am Vormittag holte „Zimbo“ sogar die Taktiktafel raus. Auch als die Kollegen Marvin Ducksch beim Elf-gegen-elf im Offensivpressing allein ließen, unterbrach der Trainer und forderte mehr Kommunikation ein.

Das passt. Es wird viel geredet bei 96 – auf dem Platz und abseits davon. Routinier Maik Frantz gab Offensivtalent Lawrence Ennali Tipps und einen freundschaftlichen Klaps, Ducksch scherzte mit Simon Falette über Manndeckung. Und Zimmermann redete nach der Nachmittagseinheit mehrere Minuten mit Sportdirektor Marcus Mann.