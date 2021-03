"Er hatte keine Chance": Kocak gibt den Verteidiger im 96-Training - und bremst Maina aus

Linton Maina ist zurück im Mannschaftstraining von Hannover 96 - mit allem, was so dazugehört. Der 21-Jährige macht nach dem Eingriff am Knie schon wieder alle Übungen mit, arbeitet fleißig am Comeback. Im Training am Donnerstag hat ihn sein eigener Trainer jedoch ausgebremst: Kenan Kocak gab den knüppelharten Verteidiger und stoppte den Flügelflitzer unsanft.

Gelbwürdiges Foulspiel vom Coach? Alles halb so wild. Als bei einer Übung die richtigen Laufwege und das Verlagern des Spiels bei eigenen Angriff im Mittelpunkt stand, setzten auch Kocak und seine Assistenten die ballführenden Spieler unter Druck. Und der Chef nahm es höchstselbst mit Rakete Maina auf...