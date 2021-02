Zeit zur Erholung: Kenan Kocak gibt den 96-Spielern zwei Tage frei

Zeit zum Durchatmen bei Hannover 96. Nach dem 0:0 am Freitagabend gegen den SC Paderborn haben die Spieler ein (fast) trainingsfreies Wochenende. Trainer Kenan Kocak möchte, dass sich seine Akteure nach den acht Spielen seit Jahresbeginn erholen. Fünf der Partien konnte 96 gewinnen.

Am Samstagvormittag trainierte die Startelf des Paderborn-Spiels im Indoorbereich der HDI-Arena regenerativ. Die restlichen Spieler mussten bei eisigen minus neun Grad raus auf die Mehrkampfanlage. Danach durften alle 96-Spieler nach Hause fahren, sie werden erst am Dienstag zurück erwartet. Die beiden freien Tage sollen der Erholung dienen. Erst am Sonntag (13.30 Uhr) steht das nächste Duell auf dem Programm. Hannover 96 ist zu Gast bei Fortuna Düsseldorf.