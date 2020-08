Timing stimmt nicht immer: Beim Training von Hannover 96 kracht's (mit vielen Fotos!)

Tag drei seit dem Trainingsstart und Kenan Ko­cak zieht das Tempo an in der Vorbereitung von Hannover 96 auf die neue Saison in der 2. Bundesliga. Die Profis schwitzten am Mittwochvormittag - nicht nur wegen 21 Grad schon morgens - und hauten sich rein.

Und bisweilen sogar um: Edgar Prib trennte erst Marvin Ducksch mit hartem Einsatz vom Ball, später auch den abwanderungswilligen Linton Maina.