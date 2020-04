Schließt sich Hannover 96 weg? Das sind die Szenarien für einen virenfreien Betrieb

Tag zwei. Das geheime Training bei Hannover 96 bleibt eine Ausnahmesituation. Schichtdienste, Passübungen in Vierergruppen, ins Auto, aufs Fahrrad, in den Bus – und ab nach Hause. Reicht das, damit der Betrieb weiter virenfrei läuft? Am Dienstag schickte Hertha BSC unter anderem den Ex-96er Marius Wolf in Quarantäne. Der Status quo ist brüchig. Der SPORTBUZZER geht die Szenarien durch...

... Superstarlösung Die Mannschaft schließt sich unter medizinischer Aufsicht selbst weg. Die RTL-Show „Deutschland sucht den Superstar“ machte es vor. Der Sender quartierte alle Kandidaten in eine Villa ein. Bei 96 wird die Idee diskutiert, weil es Quartiere gibt. Die Gesellschafter Martin Kind (Kokenhof) und Gregor Baum (Courtyard) besitzen Hotels, Baum sogar direkt neben dem Stadion. Die Hotels stehen leer, im Courtyard hat schon der AC Mailand genächtigt. Sogar Familienmitglieder könnten mit einziehen. Es wäre der sicherste, aber drastischste Weg. Die britische Premier League verfolgt ihn: Ab 1. Juni soll die Saison dort im Schnellverfahren zu Ende gespielt werden. Die Superstarlösung ist auch eine Superschnelllösung, wird aber bei der DFL aktuell nicht verfolgt – noch nicht. ... Partyverbote Gerade für die 96-Profis wäre eine erneute Quarantäne – selbst im Luxushotel – eine unangenehme Situation. Deshalb setzen die Verantwortlichen zurzeit darauf, dass die Profis auf sich selbst aufpassen, wenn sie das abgeschottete Stadion nach dem Training verlassen haben. Privatpartys, Sixpack-Picknicks mit Freunden – das sollten die Spieler lassen.

Erstes Training in der HDI-Arena: Marvin Bakalorz mit kurzen Haaren.

... Disziplinformel Der Sportliche Leiter Gerhard Zuber ist optimistisch: „Selbstdisziplin ist da ein großes Thema.“ Wer draußen in großen Gruppen feiert, riskiert die Ansteckung der Spielerkollegen. Eine Aktion wie vom Schalker Armine Harit in der Shishabar kostete den Profi viel Bares (100 000 Euro Strafe). Aber die Folgen für die Mannschaft hätten noch teurer kommen können. „Gerade bei Sportlern ist es so, dass jeder auf seine Gesundheit extrem achtet“, sagt Zuber optimistisch. Es hängt viel davon ab, ob sich jeder an die Disziplinformel hält. ... 15-Mann-Regel Mit dieser Disziplin, so die Hoffnung der DFL, lässt sich der Schaden in Grenzen halten. Dazu käme eine neue Verordnungsvariante: Wird ein Spieler positiv getestet, muss nicht mehr die komplette Mannschaft weggesperrt werden – so wie 96 nach dem Positivfall Horn. Sollten mehrere Spieler in Quarantäne gehen müssen, setzte die Liga bei der letzte Mitgliederversammlung die Kaderuntergrenze auf 13 Spieler plus zwei Torhüter fest. „Das ist ein Denkmodell“, bestätigte 96-Geschäftsführer Martin Kind. Keine perfekte Lösung, aber machbar.

