Check statt Training: Auftakt in die Vorbereitung ohne 96-Stürmer Hinterseer

Test statt Training - aber immerhin ist Lukas Hinterseer wieder gesund. Der 30-Jährige hat seine Corona-Erkrankung überstanden. Damit auch wirklich nichts unentdeckt hängenbleibt, checkt 96 den Stürmer intensiv durch, bevor er mit den Kollegen voll belastet wird. Der Zweitligist startet am Mittwoch in die Wintervorbereitung, Hinterseer mit einem Gesundheitscheck. Nicht ausgeschlossen, dass er auch am Donnerstag noch nicht trainiert. Es kommt auf die Ergebnisse der Testungen an.

