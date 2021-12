"Müssen direkt da sein": Daran will 96-Coach Dabrowski mit den Spielern arbeiten

„Wir haben uns einiges vorgenommen“, kündigt Dabrowski „für die gut zwei Wochen“ an, die ihm bis zum ersten Pflichtspiel in Rostock am 14. Januar bleiben. „Der Januar wird sehr wichtig, wir müssen direkt da sein“, fordert der Coach. Hansa und 96 wohnen im Souterrain der Tabelle, als punktgleiche Teams auf Rang 14 und 15 sehen sie noch etwas Licht. Fünf Tage danach kommt Gladbach im Achtelfinale des DFB-Pokals, vier Tage später stellt sich mit Dresden ein weiterer Abstiegskandidat vor. Was will der Trainer bis dahin verändern – woran will er arbeiten?

Die Fitness: Dabrowski will „aufpassen, dass wir die Belastung vernünftig steuern“. Für die neun Urlaubstage haben die Spieler ein Trainingsprogramm bekommen. „Die Grundfitness ist da“, er muss kein neues Konditionsprogramm auflegen. Das schafft Raum und Zeit für taktische Veränderungen.

Dabrowski will "mutig nach vorne spielen"

Das Fußballspielen: Er habe ja bereits in den drei Partien „versucht, an der Art und Weise etwas zu verändern, wie wir spielen wollen“. Daran soll jetzt angeknüpft werden. „Wir wollen aktiv sein und mutig nach vorne spielen.“ Dabrowski will „die Spielstruktur in Ballbesitz optimieren“. Die Profis sollen ihre Positionen halten, „die Raumaufteilung ist mir wichtig“.

Dabei geht’s ihm auch darum, „dass die Wege zum gegnerischen Tor nicht so weit sind“. Bereits erkennbar: Aufbau von hinten in der Dreierkette, davor ein Sechser, die beiden Außenverteidiger Niklas Hult und Sei Muroya stehen sehr hoch. Grundsätzlich werde „die Entwicklung jede Woche aufs Neue“ vorangetrieben, „es ist ein ständiger Prozess“.