Erst schwitzen, dann grillen: Hannover 96 lässt es sich im Wia 'zHaus gutgehen

Am Freitag fliegt Hannover 96 von Graz nach Rostock, das Trainingslager ist dann vorüber. Die Abschluss-Party mit Grill feiert der Zweitligist in der erstklassigen Schmankerl-Wirtschaft am Fuß des Hotel-Hügels.

Der Heimweg ist nicht weit. Nur 300 Meter den Hügel rauf, dann können Trainer, Betreuer und Mannschaft ins Bett fallen. Zu spät sollte es nicht werden, weil die Roten am Freitagvormittag noch einmal trainieren wird.