"Langfristige Ausfälle vermeiden": Maina und Weydandt setzen im 96-Trainingslager aus

Linton Maina war am Dienstagvormittag neben Florent Muslija noch aufs Mountainbike gestiegen, um die fünf Minuten zum Trainingsplatz in Rotenburg zu fahren. Trainiert hat der schnelle Flügelstürmer am zweiten Tag des Trainingslagers von Hannover 96 allerdings nicht.

"Eine Belastungssteuerung", erklärte Sportdirektor Marcus Mann später. "Wir wollen langfristige Ausfälle vermeiden. Besser, einer fehlt drei Tage als drei Wochen."