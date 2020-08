96 im Trainingslager: Kocak arbeitet mit seinen Profis an der Rückwärtsbewegung

Es ist ein kleines Hin und Her zurzeit bei Hannover 96 im Trainingslager: Ist der Ball nicht im Spiel ist, schickt Trainer Kenan Kocak seine Profis auf den fünf Minuten vom Hotel entfernten und doch etwas holprigen Platz in Stegersbach. Kommt das bei Fußballern so beliebte runde Spielgerät zum Einsatz, geht es mit dem Bus 20 Minuten lang nach Bad Waltersdorf. Plätzchen wechsel' dich bei den Roten...

Hin und her ging es aber auch in der ersten Einheit am Dienstag. Kocak ließ seine Spieler das Verschieben üben, genauer gesagt die Rückwärtsbewegung. Aus einem 4-4-2-System ging es beispielsweise zurück in eine 4-2-3-1-Formation.