96-Trainingslager erneut in Stegersbach: Alle Einheiten und Testspiele ohne Fans

Wie im Vorjahr wird sich Hannover 96 im österreichischen Stegersbach auf die neue Saison vorbereiten. Das gab der Verein am Sonntagnachmittag auf der eigenen Homepage bekannt. Vom 23. bis 30. August werden die Roten das Falkensteiner Balance Resort beziehen und sich hoffentlich den letzten Feinschliff für das Ziel Aufstieg erarbeiten.

Hannover 96: Die schönsten Bilder aus dem Trainingslager in Stegersbach. ©

Ein großer Unterschied zum Vorjahr

96-Sportdirektor Gerhard Zuber ist überzeugt von der Wahl des Trainingslagers: "Unser Partner Falkensteiner wird einmal mehr dafür sorgen, dass wir uns vor Ort unter sehr guten Bedingungen vorbereiten können." Der große Unterschied zum Vorjahr: Aufgrund der Corona-Pandemie müssen sämtliche Trainingseinheiten sowie mögliche Testspiele (genaue Termine stehen noch nicht fest) ohne Zuschauer stattfinden. "Das finden wir sehr schade. Ein Trainingslager bedeutet natürlich in erster Linie harte Arbeit auf dem Platz. Wir haben aber auch immer einen großen Wert auf den Austausch mit den mitgereisten Fans gelegt, haben zusammen gegrillt oder mal ein Elfmeterschießen ausgekickt. Das kann es leider in diesem Jahr nicht geben", so Zuber.