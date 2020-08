Abreise statt Testspiel? 96 bucht Rückflug für den Fall der Fälle schon einmal um

Sechs Tage netto sollte Hannover 96 in Österreich verbringen – mit einem Testspiel als Abschluss. So hatte es sich jedenfalls Trainer Kenan Kocak gewünscht. Noch immer steht der Gegner für diesen finalen Test allerdings nicht fest. Für den Fall der Fälle haben die Roten den Rückflug bereits umgebucht - Abflug in Graz an Samstag um 15 Uhr statt erst am Sonntag.

Noch hat 96 eine Chance auf ein Testspiel zum Abschluss. Denn wegen einiger Coronafälle kurz vor der 1. Runde des ÖFB-Pokals stehen einige Vereine aus Österreich nun ohne Gegner da - ein ambitionierter Zweitligist käme da wohl gerade recht.