Es müsste schnell gehen: 96 will noch zwei Neue mit ins Trainingslager nehmen

Besprechung am Mittwochabend und Donnerstagvormittag – Profichef Martin Kind, Sportdirektor Gerhard Zuber und Trainer Kenan Kocak haben sich erneut über die geplanten Transfers von Hannover 96 ab. „Es bleibt beim Wunsch, zwei Spieler vor dem Trainingslager zu verpflichten“, sagt Kind. Kurzfristig gesucht werden ein Innenverteidiger, ein Linksverteidiger und ein defensiver Mittelfeldspieler. Ein Topstürmer soll später kommen.

Da 96 am Sonntag nach Österreich reist, müssten am Freitag oder Samstag die neuen Spieler präsentiert werden. Es sollen Säulen werden – Spieler für die Stammelf. Der Wunsch: Sie sollen 96 zum Aufstieg verhelfen und danach auch in der Bundesliga am Ball bleiben.