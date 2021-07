"Haben deutlich aufgeholt": Das hat das Trainingslager in Rotenburg 96 gebracht

Kurz war es, das Trainingslager von 96, und nah an Hannover. Fünf Tage bereitete der neue Trainer Jan Zimmermann die Mannschaft in acht Einheiten auf die Saison vor. Am Samstag im Test bei Arminia Bielefeld (15 Uhr) kann 96 zeigen, ob die eingeübten Abläufe schon einigermaßen sitzen. „Alle sollen spielen, und keiner soll zu viel spielen“, sagt Zimmermann, der noch mal durchwechselt. Zeit für ein Fazit. Anzeige Gewinner. Simon Falette ist der Gewinner des Trainingslagers. Nicht nur, weil er nach dem Fußball-Biathlon zum Siegerteam zählte. Vom beinahe ausgemusterten Profi stieg Falette auf zu einem der Lieblingsspieler Zimmermanns. „Ein guter Typ, sehr positiv und ehrgeizig. Ich mag ihn“, sagte Zimmermann. Der Verteidiger war im Training laut, fokussiert und riss die Kollegen mit. Falette, in der vergangenen Saison mit Trainingsschubserei mit Genki Haraguchi, kann einfach nicht gut verlieren. Das muss kein Makel sein.

Verlierer. Es verlieren während eines Trainingslagers immer die, die fehlen. In diesem Fall Patrick Twumasi, der in Hannover in Quarantäne bleiben musste – wahrscheinlich wegen eines falsch positiven Tests. „Bitter für ihn und nicht einfach“, weiß Zimmermann. Twumasi hatte vor Zimmermanns Einstieg eine ähnlich schlechte Startposition wie Falette – und ist weiter zurückgefallen.



Ennali ist von den Talenten am nächsten dran Schlecht lief das Trainingslager auch für Hendrik Weydandt, der die Hälfte wegen einer Zerrung verpasste. „Ärgerlich mit „Henne“, aber er soll nächste Woche wieder einsteigen“, so der Trainer. Auch Linton Maina hat wegen einer Erkältung Rückstand. Die jungen Spieler oder Hoffnungsträger wie Moussa Doumbouya und Mick Gudra konnten sich nicht in den Vordergrund spielen. Die beiden durften am Freitag beim Elf-gegen-elf nicht mitspielen. Der schnelle Lawrence Ennali ist am nächsten dran an Einsätzen. Aber es fällt auch kein Talent richtig ab. Fitness. Bei Zimmermann ist vieles anders. Was haben sich Spieler in den vergangenen Jahren bei Kraftzirkeln und Läufen ge­quält. „Warum sollte ich die Spieler quälen?“, fragt er. Sportchef Marcus Mann stimmt zu: „Fußball ist kein Dauerlauf.“ Zimmermann überprüft die Fitness mit seinem Trainerteam anhand von Daten. GPS-Geräte werden wieder intensiv genutzt. „Wichtiger ist noch, was ich selbst sehe“, sagt Zimmermann, „ich bin ein Freund davon, viel mit Ball, mit fußballerischen Elementen und im Wettkampf zu machen.“ Intensive Läufe mussten die Profis trotzdem machen. Hat sich gelohnt, meint der Trainer: „Mit dem Fitnessstand bin ich zufrieden.“

Bilder vom fünften Tag des Trainingslagers von Hannover 96 in Rotenburg (Wümme) Fünf Spieler, ein Trainer und neue Instruktionen. ©