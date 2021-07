"Große Nähe" in Rotenburg: So plant 96-Trainer Zimmermann das Trainingslager

Jan Zimmermann hat mit einer Le­gen­de aufgeräumt. Die Havelser Spieler hatten ihrem Aufstiegstrainer zum Abschied ein Doppelkopf-Etui ge­schenkt. Also wird Zimmermann wohl ein Meister sein im Kartenspiel zu viert, wenn Spieler oder Kollegen Zerstreuung brauchen ab Montag im Wachtelhof.

Am Montag um 10 Uhr fahren die 96-Busse von der HDI-Arena ab ins 90 Kilometer entfernte Rotenburg. Zimmermann möchte die Mannschaft in fünf Tagen Trainingslager an der Wümme für seinen Fußball gewinnen – und für seine Art, Dinge offen anzusprechen.

Zum Abschluss ein Test in Bielefeld

28 Profis sind dabei, nur Patrick Twumasi ist we­gen seiner Quarantäne nicht dabei. Ein Neuer stößt nicht mehr zur Gruppe Rotenburg. Sollte Verteidiger Julian Börner (Sheffield) geholt werden, kann er sich zeitlich nicht rechtzeitig reintesten in die Trainingslager-Blase.

Der Trainer erwartet von den dicht getakteten Tagen, „dass wir enger zusammenrücken, dass die Spieler mich und das Trainerteam besser kennenlernen, wir unsere Ge­dan­ken austauschen.“

Dazu sucht der neue Trainer – wie früher in Havelse auch – „eine große Nähe, ei­ne große Offenheit, das ge­hört für mich dazu. Die Spieler müssen verstehen, was ich von ihnen erwarte.“ Zum Abschluss testet 96 am Samstag bei Bundesligist Bielefeld. Bis dahin schuften die Spieler im Rotenburger Ahe-Stadion für ihre Fitness und pauken Zimmermanns Taktik.