Letzter Tag im 96-Trainingslager: Quintett um Valmir Sulejmani trainiert dosiert

Ecken, Freistöße - die Bälle der Linksfüße Sebastian Kerk und Philipp Ochs flogen scharf in den Strafraum. Schwerpunkt am letzten Trainingstag am Freitag in Rotenburg: Standards.

Dabei war auch schon zu erkennen, wer beim Härtetest am Samstag in Bielefeld (15 Uhr) von den Feldspielern mutmaßlich in der Startelf stehen wird: Simon Falette, Marcel Franke, Mike Frantz, Dominik Kaiser, Sebastian Stolze, Sebastian Ernst, Marvin Ducksch, Kerk und Ochs. Hinzu kommen die Außenverteidiger Sei Muroya und Niklas Hult, die nicht an den Standardübungen teilnahmen.