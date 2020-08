Im Elfmeterschießen: Martin Hansen macht sein 96-Team zum Standard-Sieger

Riesiger Jubel in Bad Waltersdorf: Martin Hansen lief nach dem gehaltenen Elfmeter los, als hätte er mit Hannover 96 gerade das Finale des DFB-Pokals gewonnen. Die 1. Runde geht doch aber erst am 14. September in Würzburg über die Bühne?!

Hansen, Florent Muslija, Kingsley Schindler, Genki Haraguchi und weitere fünf Mitspieler feierten am Donnerstagnachmittag vielmehr den Standard-Sieg. Und etwa 20 Fans aus Hannover feierten von der Tribüne aus mit...