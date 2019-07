Hier verbringt Hannover 96 das Trainingslager: Impressionen aus Stegersbach

Damals war Velden am Wörthersee das Ziel – diesmal geht es gut 250 Kilometer weiter in den Osten: Ziel ist der Ort Stegersbach im Burgenland an der Grenze zu Ungarn. Im Ort beheimatet ist der SV Stegersbach, der in der viertklassigen Landesliga spielt. Heimstätte ist das Thermenstadion Stegersbach.