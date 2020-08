"Unglücklich gelaufen", viele Baustellen: Kocak muss im 96-Trainingslager improvisieren

Der Österreicher hat natürlich Humor. Es ist nun auch nicht so, als hätte 96-Trainer Kenan Kocak keinen Sinn für gute Späße. Die Bedingungen im Trainingslager in Österreich fand Kocak aber nicht lustig. Drei Wochen bis zum Ligastart hat 96 nun Zeit, Abstimmungsprobleme zu klären und die Mannschaft aufstiegstauglich zu trainieren. Klagen hilft nicht mehr: Kocak muss improvisieren.

"Eine oder andere war nicht so gut“

Der Trainingsplatz in Stegersbach war von Raben zerpickt, der Ausweichplatz dem Trainer zu weit weg, mit seinen Transferwünschen kam 96 nicht nach, der erste Test gegen Hartberg war Kocak zu früh, den zweiten ließ er am vergangenen Samstag platzen. Sportdirektor Gerhard Zuber arbeitete ständig am Stegersbach-Puzzle, einige Teile passten einfach nicht zusammen – auch wegen coronabedingter Termin- und Testauflagen.

Kocak sagte nun zum Abschluss, ihm falle es schwer, dem Trainingslager in Stegersbach „eine Benotung zu geben“. „Das Hotel war gut, das Essen war auch gut. Aber ich bin nicht hier, um das Hotel oder das Essen zu genießen. Das eine oder andere war nicht so gut.“