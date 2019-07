Nostalgische Bilder: Als 96 schon einmal im Stegersbach-Trainingslager war

Ab dem 4. Juli will sich Hannover 96 in Österreich den Feinschliff für die Mission Wiederaufstieg holen: In Stegersbach bestreiten die Profis der "Roten" ein neuntägiges Trainingslager.

Was ein wenig in Vergessenheit geraten ist: Die Mannschaft weilte schon einmal zur Saisonvorbereitung im Burgenland. 2013 war das. Der Trainer, damals wie heute: Mirko Slomka.

96 mit Slomka und Schlaudraff in Stegersbach

Mit von der Partie waren auch Torwart-Rückkehrer Ron-Robert Zieler und der heutige Sportdirektor Jan Schlaudraff, der seinerzeit freilich noch als Spieler auf dem Platz stand.

Nach zwei Jahren in der Europa League hatte sich 96 mit 45 Punkten auf Platz neun in die Sommerpause verabschiedet, war also diesmal nicht international vertreten. Die nach dem Stegersbach-Trainingslager folgende Saison beendeten die Roten mit 42 Punkten auf Platz zehn. Trainer Mirko Slomka wurde allerdings in der Winterpause von Tayfun Korkut abgelöst.