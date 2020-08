Randale in Stegersbach: Polizei hat Zeugen-Hinweise auf Fans von Hannover 96

Um 8 Uhr am Freitagmorgen bestellte ein Beamter eine Journalisten-Gruppe aus Hannover an die Rezeption der Pension, darunter die beiden Reporter vom SPORT BUZZER, die vor Ort sind. Er sprach Verwarnungen aus, habe das Auto-Kennzeichen aus Hannover auf dem Parkplatz gesehen und erklärte: "Es gibt Zeugen, die Fans aus Hannover gesehen haben. Sie sind zu Gast in einem fremden Land. Ich möchte darum bitten, sich entsprechend zu benehmen."

Die 96-Profis, die vier Kilometer entfernt im Hotel Falkensteiner wohnen, sind über den Vorfall informiert, aber nicht von der Polizei besucht worden. Der Beamte fuhr in weitere vier Hotels, wo Gäste aus Hannover übernachten und warnte entsprechende Personen auch dort. "Sollte so etwas noch einmal vorkommen, wird die Sache aktenkundig", erklärte der Polizist, der namentlich nicht genannt werden möchte und darf. Eine Anzeige gegen unbekannt gibt es vorerst nicht.

"Wir haben hier genug davon, nach dem, was hier vor Jahren mit den Schalke-Fans passiert ist", sagte er. Auch Fans der Königsblauen hatten vor einigen Jahren in Stegersbach randaliert und Verkehrsschilder unbrauchbar gemacht. Der Polizist sei damals ein szenekundiger Beamter gewesen und erinnert sich gut an die Vorfälle.

"Ich hoffe, dass nicht noch einmal etwas in dieser Art passiert", erklärte der Polizist. Er hatte eigentlich vor, vor allen 96-Fans während des Trainings eine Warnung auszusprechen. Aber weil 96 am Freitag nur in Bad Waltersdorf und nicht in Stegersbach trainiert, bleibt den Fans diese Ansage erspart. Die Polizei in Stegersbach (Burgenland) ist in Bad Waltersdorf (Steiermark) nicht zuständig.

Zwischenzeitlich hielten sich knapp 30 Fans aus Hannover in der Region auf, einige waren erst am Freitagmorgen angereist, konnten also in der Nacht nicht bei der Randale dabei gewesen sein. Um etwa 3 Uhr morgens beschwerten sich Anwohner darüber hinaus über massive Ruhestörung.